Roma perde em casa do Inter e vê a entrada na Champions bem longe

Derrota por 3-1 na ronda 34 do campeonato italiano.

A Roma foi este sábado derrotada pelo Inter na ronda 34 do campeonato italiano e deu um passo atrás na corrida ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

A formação orientada por Mourinho chegou ao intervalo com dois golos de desvantagem, apontados por Dumfries (minuto 30) e Brozovic (40). Com Rui Patrício e Sérgio Oliveira como titulares, a Roma sofreu o terceiro golo ao minuto 52, da autoria de Lautaro Martínez, e o melhor que conseguiu foi reduzir já perto do apito final, por Mkhitaryan.

O resultado deixa a equipa romana no quinto lugar provisório, com 58 pontos, podendo ser ultrapassada por Lázio e Fiorentina. O quarto lugar é da Juventus, que tem mais cinco pontos e só entra em ação na segunda-feira.

O Inter ascendeu, à condição, à liderança da Serie A, com um ponto de vantagem sobre o AC Milan.