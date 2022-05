Roma leva à final os 166 adeptos que estiveram no pior momento da Conference League 

Ainda se lembram do 6-1 que a equipa de Mourinho sofreu na casa do Bodo/Glimt, na fase de grupos da Conference League? A Roma não esquece e faz questão de agradecer a quem viajou para a Noruega para assistir àquele pesadelo: podem preparar a mala para a final de Tirana.

Nem tudo foi um mar de rosas para a Roma, no caminho para a final da Conference League. Confirmada a qualificação da equipa de José Mourinho, com a vitória caseira (1-0) sobre o Leicester, esta quinta-feira, o clube começou a tratar de distribuir os bilhetes para o jogo histórico com o Feyenoord, marcado para o dia 25, em Tirana, e deu prioridade àqueles que estiveram no pior momento desta caminhada, a goleada de 6-1 sofrida na Noruega, com o Bodo/Glimt, na fase de grupos.

Em contraste com os 70 mil que, hoje, vibraram na segunda mão da meia-final com o Leicester, nessa noite dramática havia 166 adeptos italianos na bancada e a Roma faz questão de lhes agradecer: cada um deles terá direito a um bilhete para a final.