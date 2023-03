Roma interessada em avançado que está a dar que falar em Itália

Mateo Retegui joga no Tigre, da Argentina, e foi convocado pela primeira vez para a seleção italiana. Na quinta-feira, contra a Inglaterra, foi titular e marcou. A Roma estará de olho no avançado.

Mateo Retegui é alvo da Roma, avança o portal italiano Calciomercato. O avançado, de 23 anos, estreou-se na quinta-feira pela seleção de Itália e até marcou o golo na derrota por 2-1 ante a Inglaterra, na primeira jornada da fase de qualificação para o Euro'2024.

Retegui joga no Tigre, clube da Argentina, por empréstimo do Boca Juniors. E é no País das Pampas que Retegui sempre jogou e viveu. Mas a dupla nacionalidade - o avô tem raízes na Sicília - levou-o a ser chamado por Mancini, estreando-se a titular logo no primeiro jogo.

De acordo com o Calciomercato, a Roma já iniciou contactos com o Tigre e o Milan e o Inter também já terão feito o mesmo.