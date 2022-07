Roma goleia no primeiro teste de pré-temporada

Mourinho arranca com goleada.

A Roma de José Mourinho goleou este sábado os amadores do Transtevere por 5-0, no primeiro particular de preparação para esta época. Os golos foram apontados por Smalling, El Shaarawy, Shomurodov e Volpato, que bisou.

Colocado no radar da Juventus, Zaniolo ficou na bancada, enquanto Spinazzola também não foi utilizado após ter trabalho condicionado durante a semana.

A Roma segue dia 12 de julho para o Algarve, onde vai realizar o estágio de pré-temporada. Na agenda estão marcados testes frente a Sunderland, Portimonense, Nice e Sporting.