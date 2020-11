Roma goleado por um Nápoles equipado à Argentina

Redação com Lusa

Nápoles goleia Roma, de Paulo Fonseca, e cola-se ao quarto lugar em Itália

O Nápoles goleou em casa a Roma por 4-0, em jogo da nona jornada da Liga italiana de futebol, e igualou a equipa de Paulo Fonseca e a Juventus com 17 pontos, no quarto lugar.

Após o empate da campeã em título "Juve" com o Benevento (1-1), o Nápoles aproveitou a goleada no San Paolo para se "colar" ao quarto posto, com os mesmos 17 da equipa de Turim e dos romanos.

Os napolitanos, a jogar com uma camisola à argentina, em homenagem a Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, dominaram praticamente o jogo todo e adiantaram-se por Insigne, aos 31 minutos.

No segundo jogo da equipa do sul de Itália após a morte do "astro" argentino, o espanhol Fabián Ruiz ampliou a vantagem, a passe de Insigne, aos 65 minutos, antes de o belga Mertens (81) e de Politano (87) fecharem a contagem.

Os napolitanos foram os primeiros a derrotar os romanos no relvado, uma vez que o outro desaire da equipa da capital foi com o Verona (3-0), na secretaria, por irregularidades na inscrição de um futebolista.

A formação de Paulo Fonseca perdeu a oportunidade de se isolar no segundo lugar e, em vez de três, está agora a seis do líder AC Milan, que hoje venceu e aproveitou vários "tropeções": da "Juve", da Roma e do Sassuolo, que tem 18 e foi ultrapassado pelo Inter de Milão, agora segundo.

Antes, um penálti de N"Zola, aos 90+4 minutos, anulou os dois golos do Cagliari, por João Pedro (52) e pelo calcanhar de Pavoletti (58), dando um ponto ao Spezia, que marcou primeiro por Gyasi (36) e agora é 14.º, com 10 pontos, contra 11 da equipa da casa.

O AC Milan reforçou a liderança ao bater a Fiorentina por 2-0, com golos de Romagnoli e Kessié, com Diogo Dalot em campo a partir dos 90+1 minutos, enquanto a Lazio saiu derrotada da receção à Udinese (3-1) e ficou mais longe dos primeiros lugares.

A nona jornada da "Serie A" encerra na segunda-feira, com Génova, 19.º, e Parma, 17.º, à procura de fugir aos lugares de despromoção, como o Torino, 18.º, que recebe a Sampdoria, 12.ª.