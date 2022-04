Roma empata em Nápoles e falha maior aproximação ao quarto lugar da Serie A

Equipa de Mourinho esteve em desvantagem até bem perto do final do jogo maior da 33.ª jornada da I Liga transalpina, mas a distância classificativa para a Vecchia Signora foi encurtada

Invicta, agora, há nove jornadas da Serie A, a Roma empatou, esta segunda-feira, na visita ao Nápoles (1-1), e falhou a possibilidade de aproximar-se, ainda mais, da quarta classificado Juventus, que havia desperdiçado dois pontos ante o Bolonha.

No jogo maior da 33.ª jornada do principal campeonato italiano, Insigne abriu o marcador (11'), a favor dos napolitanos, através de uma grande penalidade, conquistada, com recurso ao VAR, face a uma falta de Ibañez sobre Lozano.

O restabelecer da igualdade foi apenas alcançado na reta final da segunda parte (90+1), graças à inteligência de Abraham, que serviu, de costas, El Shaarawy no interior da grande área e este, solto de marcação, fuzilou a baliza napolitana.

A intensa partida foi marcada por um domínio do Nápoles a toda a linha na primeira parte, enquanto que, no segundo tempo, a Roma foi capaz de dividir o jogo, com momentos de superioridade. A vantagem napolitana poderia até ser dilatada antes do golpe romano, mas a equipa de Mourinho poderia ter empatado mais cedo.

O técnico, aliás, pode, quiçá, queixar-se da arbitragem (e do VAR) por não ter sido marcado um potencial penálti por falta de Meret sobre Zaniolo, aos 77', tendo o guarda-redes derrubado o avançado na área na tentativa de afastar a bola.

A Roma, que realizou a nona jornada seguida sem perder, mantém-se na quinta posição, com 58 pontos, agora "só" a cinco da Juventus. O Nápoles, ainda a acalentar chegar ao título italiano, ficou a dois pontos, à condição, do vice-líder Inter (69) e a quatro do líder Milan.