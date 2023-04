Roma em alerta: adeptos do Feyenoord chegaram a Nápoles

Adeptos neerlandeses estão impedidos de ir ao jogo da Liga Europa, mas estão em Itália. A primeira escala é em Nápoles, a convite dos adeptos do clube local, para assistirem ao jogo com o Milan

A chegada de adeptos do Feyenoord a Nápoles deixou a cidade de Roma em alerta.

Impedidos de ir à partida com a Roma da Liga Europa, na quinta-feira, diz-se que a intenção destes adeptos é chegar à capital italiana.

No entanto, esta primeira paragem no sul do país foi a convite dos adeptos do Nápoles, para os apoiarem na partida de amanhã contra o Milan, para a Liga dos Campeões.

E além dos que estão em Nápoles, em Roma já foram registadas pernoitas de cidadãos de Roterdão, cidade do Feyenoord, o que deixa antever uma situação não desejada pelas autoridades.