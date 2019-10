Roma, de Paulo Fonseca, vence Milan e recupera quinto lugar

Depois de dois empates seguidos na Série A, a Roma recuperou o quinto lugar.

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, regressou aos triunfos na liga italiana e recuperou o quinto lugar, ao impor-se por 2-1 na receção ao Milan, em jogo da nona jornada da prova.

O bósnio Edin Dzeko deu vantagem aos giallorossi, aos 38 minutos, mas o francês Theo Hernández empatou a partida, aos 55, antes de Nicolò Zaniolo consumar a vitória dos romanos, aos 58.

Depois de dois empates seguidos na Série A, que a fizeram cair para o sexto posto, a Roma recuperou o quinto lugar, com 16 pontos, enquanto o AC Milan vai dando sequência a mais uma campanha dececionante e é 12.º classificado, com 10.

A Atalanta esteve em desvantagem na receção à Udinese, por culpa de um golo de Stefano Okaka, aos 12 minutos, mas acabou a golear o adversário, por 7-1, com tentos de Josip Ilicic, aos 21 e 43, do colombiano Muriel, aos 35, 48 e 75, do croata Mario Pasalic, aos 52, e do jovem estreante Amad Traore, de 17 anos, aos 83.

A vitória robusta deixa a Atalanta com o melhor ataque da competição, com 28 golos - mais oito do que o Inter, o segundo mais concretizador -, sendo a equipa mais profícua à nona jornada desde 1992/93, quando o AC Milan, de Fabio Capello, também registava o mesmo número de tentos.

O conjunto de Bérgamo igualou a sua maior vitória de sempre na 'Serie A', repetindo os números do triunfo sobre o Triestina, na época 1951/52, e ainda consolidou o terceiro lugar do campeonato, com 22 pontos, a três da líder Juventus e dois do 'vice' Inter, que empataram os respetivos jogos no sábado.

Já o Nápoles, desaproveitou os 'deslizes' dos dois primeiros e cedeu uma igualdade 1-1 na visita à 'aflita' SPAL, que é penúltima. O internacional polaco Arkadiusz Milik adiantou os napolitanos, aos nove minutos, só que o esloveno Jasmin Kurtic empatou a partida, aos 16.

Ainda assim, a formação comandada por Carlo Ancelotti mantém-se isolada no quarto lugar, com 17 pontos, mais um do que a Roma e dois do que o Cagliari, que também empatou, a um no terreno do Torino, com golos de Nahitan Nandez para os 'rossoblu', aos 40 minutos, e Simone Zaza para o 'Toro', aos 69.

No primeiro jogo do dia, a lanterna-vermelha Sampdoria somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos, no reduto do Bolonha, por 2-1.

A nona ronda da 'Serie A' encerra hoje com o duelo entre Fiorentina e Lazio, em Florença.