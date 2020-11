Roma de Paulo Fonseca pressiona Milan e Sassuolo é líder à condição

Ao somar o 18.º ponto, o Sassuolo ficou com mais um ponto do que o Milan, que visita esta noite o Nápoles.

O Sassuolo destronou este domingo, provisoriamente, o Milan da liderança da Liga italiana, com um triunfo por 2-0 na visita ao Verona, à oitava jornada.

Horas antes dos rossoneri visitarem o Nápoles, a equipa sensação da Serie A impôs-se, com estilo, em casa do Verona de Miguel Veloso - entrou aos 67 minutos -, com golos do marfinense Jeremie Borga, aos 42 minutos, e de Domenico Berardi, aos 76.

Ao somar o 18.º ponto, ficou com mais um do que o Milan, que visita esta noite o Nápoles, com 14, e a Roma de Paulo Fonseca, que bateu o Parma de Bruno Alves por 3-0: a campeã Juventus é quarta com 16.

A Roma impôs-se com tentos do espanhol Borja Mayoral, com desmarcação perfeita aos 28, e um bis do arménio Henrikh Mkhitaryan, com uma "bomba" de fora da área, aos 32, e um "encosto" ao segundo poste, aos 40.

O Torino esteve a vencer por 2-0 em casa do Inter, com golos de Simone Zaza, aos 45+2, e do defesa argentino Cristian Ansaldi, de penálti, aos 62, porém não resistiu à meia hora final do adversário.

A formação nerazzurri reagiu, com golos dos avançados chileno Alexis Sanchez, 64, do belga Romelu Lukaku, aos 67 e 84, este de penálti, e do argentino Lautaro Martinez, aos 90.

A Sampdoria, de Adrien Silva, adiantou-se frente ao Bolonha através do norueguês Morten Thorsby, logo aos sete minutos, porém, um autogolo de Vasco Regini, aos 44, e um tento de Riccardo Orsolini, aos 52, permitiram a reviravolta e ficar a um ponto dos 10 do adversário, 10.º da classificação.

Cesare Prandelli regressou para treinar a Fiorentina, contudo estreou-se com derrota (1-0) ante o Benevento, em desafio decidido por Riccardo Importa, aos 52, que colocou a equipa com nove pontos, mais um do que o rival.

Ainda este domingo, a Udinese recebe o Génova, enquanto o Nápoles vai testar a solidez do Milan.

No sábado, a Juventus venceu o Cagliari por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo.