Roma de Paulo Fonseca lá acabou com o jejum e logo com goleada

Voltou a vencer para o campeonato italiano, na jornada 25.

A Roma de Paulo Fonseca regressouaos triunfos na Liga italiana, com goleada 4-0 ao Lecce, que solidifica o seu quinto lugar, numa 25.ª jornada com quatro jogos adiados devido ao coronavírus.

Depois de três derrotas consecutivas para o campeonato, que se seguiu a um empate, o conjunto romano, que na Liga Europa venceu os belgas do Gent por 1-0, somou agora o seu 43.º ponto, a três da Atalanta e a 12 do Inter, respetivamente quarto e terceiro, e que têm um jogo a menos, enquanto a Juventus lidera com 60, mais um do que a Lazio.

O êxito da Roma foi consumado com golos do médio turco Cengiz Under, aos 13 minutos, do avançado arménio Henrikh Mkhitaryan (37), do dianteiro bósnio Edin Džeko (69) e do sérvio Alexandar Kolarov (80).

A Lazio manteve-se a um ponto da Juventus, que no sábado ganhou por 2-1 em casa do Spal, com triunfo por 3-2 no recinto do Génova.

O central Marusic marcou primeiro para os romanos, logo aos dois minutos, e, na segunda parte, o melhor marcador da Serie A, Immobile, ampliou a vantagem, com o seu 27.º golo no campeonato, aos 51, antes de Cassata reduzir, aos 57.

O suplente Cataldi assinou o terceiro golo da Lazio, aos 71, antes de Criscito fixar o resultado final, aos 90, na conversão de uma grande penalidade.

O terceiro triunfo consecutivo da formação comandada por Simone Inzaghi, que não perde desde a quinta jornada, manteve a Lazio na segunda posição da Serie A, com 59 pontos, menos um do que a Juventus, que no sábado venceu por 2-1 no terreno da SPAL, com um golo de Cristiano Ronaldo.

A Lazio destacou-se provisoriamente do Inter Milão, que soma 54 e cujo jogo de hoje, frente à Sampdoria, foi adiado devido ao surto do coronavírus.

Além do jogo dos nerazzurri, foram também adiados os embates Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma, na sequência da identificação de novos casos de infeção por Covid-19.