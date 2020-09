Roma de Paulo Fonseca inicia campeonato com um empate

Mais cedo, no arranque da Série A, a Fiorentina bateu o Torino, por 1-0, com golo de Gaetano Castrovilli.

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, não conseguiu este sábado melhor do que um empate sem golos no campo do Hellas Verona, no primeiro dia de jogos do campeonato italiano.

Sem Edin Dzeko, deixado no banco e apontado como reforço certo da Juventus, a Roma apresentou-se com Henrikh Mkhitaryan e o recém-contratado Pedro no 'onze'.

Dominadores de início, os romanos passaram depois por um mau bocado e o Verona (que teve Miguel Veloso a titular) poderia ter chegado ao golo aos 45 minutos, mas Mirante desviou o remate de Tameze.

Na segunda parte, Dimarco atirou à barra aos 80 minutos, falhando o golo da equipa anfitriã e, volvidos cinco minutos, foi a vez de Spinazzola também acertar no 'ferro'

A Roma, quinta classificada no último campeonato, terá na próxima ronda um obstáculo ainda maior para passar, já que recebe a Juventus, a campeã das últimas nove edições.

Quanto à Fiorentina, com o francês Franck Ribéry a capitão, na ausência de German Pezzella, abriu a época 2020-2021 no estádio Artemio Franchi, com vitória na receção ao Torino.

Depois de 40 minutos equilibrados, foi a equipa 'viola' a ganhar ascendente e a criar duas boas ocasiões, através do costa-marfinense Christian Kouamé, ainda antes do intervalo.

Sirigu, antigo guarda-redes do PSG, agora na equipa de Turim, foi finalmente batido com um remate de Cristiano Biraghi, aos 47 minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Só aos 78 minutos os florentinos marcaram a valer: o até então discreto Federico Chiesa fez uma assistência primorosa para o remate de Gaetano Castrovilli.

Nos descontos, o Torino acreditou que chegava ao empate, com um golo de Andrea Belotti, mas também aqui houve anulação por fora de jogo.

No domingo, prossegue a jornada, destacando-se a receção da campeã Juventus à Sampdoria. A equipa de Cristiano Ronaldo procura o 10.º título consecutivo.