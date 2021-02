Roma, de Paulo Fonseca, empata com Benevento e fica com terceiro lugar ameaçado

A Roma, de Paulo Fonseca, desperdiçou este domingo vantagem numérica de meia hora e cedeu empate 0-0 na visita ao Benevento, desaproveitando a oportunidade de se aproximar mais ao segundo lugar da Liga italiana de futebol, à 23.ª jornada.

A expulsão do central polaco Kamil Glik, aos 57 minutos, beneficiou os romanos, que não conseguiram aproveitar, ante um adversário que não vence há sete jogos e que, pela primeira vez na sua história, pontuou com a Roma.

O conjunto da capital transalpina, que na quinta-feira venceu por 2-0 em Braga, para a Liga Europa, ainda esteve perto de marcar nos descontos, porém, no primeiro lance, um defesa salvou quase em cima da linha, e, no outro, o penálti que o árbitro marcou foi revertido pelo VAR, por fora de jogo.

A Roma viu a Atalanta e a Lazio aproximarem-se do seu terceiro lugar, seguro agora por um só ponto - a Juventus está a dois, mas tem dois desafios em atraso - e ficou a cinco pontos do AC Milan, batido por 3-0 pelo Inter, que agora lidera com quatro pontos de avanço sobre o seu eterno rival.

No dérbi milanês, os "nerazzurri" inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, através do argentino Lautaro Martínez, que viria a "bisar" no segundo tempo, aos 57, concluindo uma triangulação com Christian Eriksen e Iván Perisic.

O belga Romelu Lukaku, que tinha assistido Lautaro para o golo inaugural, fixou o resultado do "derby della Madonnina" aos 66 minutos, anotando o 17.º tento na Serie A e isolando-se na lista dos melhores marcadores da prova, com mais um do que o português Cristiano Ronaldo (16), da Juventus.

O português Rafael Leão foi lançado no AC Milan logo depois do terceiro golo do Inter, enquanto Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes dos "rossoneri".

A Atalanta bateu o Nápoles por 4-2 e mantém firmes as suas ambições de se qualificar para a Liga dos Campeões de futebol, ao subir, provisoriamente, ao quarto lugar.

Ao somar o 43.º ponto, igualou a Lazio e ultrapassou o Nápoles, sétimo com 40 pontos, mas com um desafio por disputar, e a campeã Juventus, sexta com 42, mas menos dois encontros.

No primeiro jogo do dia, o "aflito" Parma, penúltimo classificado, desperdiçou uma vantagem de dois golos e empatou 2-2 na receção à Udinese (13.º), averbando o 14.º encontro consecutivo sem vencer.

Andreas Cornelius, aos três minutos, e Juraj Kuck, aos 32, de grande penalidade, marcaram para a formação da casa, só que Stefano Okaka, aos 64, e Bram Nuytinck, aos 80, repuseram a igualdade, num encontro no qual o internacional português Bruno Alves foi suplente utilizado no Parma.