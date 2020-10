Roma de Paulo Fonseca anuncia contratação de Borja Mayoral

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Técnico português vai orientar o futebolista espanhol, de 23 anos, cedido pelo Real Madrid até à época 2021/2022. Transferência inclui opção de compra em alturas distintas

O avançado espanhol Borja Mayoral foi esta sexta-feira oficialmente anunciado como novo jogador da Roma, ficando agora às ordens do técnico português Paulo Fonseca. O emblema romano acordou com o Real Madrid o empréstimo do futebolista, formado na cantera madrilena, para as duas próximas temporadas.

"É uma honra representar um clube histórico com a Roma e estou muito contente com a fé que demonstraram em mim. Vou dar tudo por este clube e espero deixar os adeptos orgulhosos", afirmou Borja Mayoral, aos meios de comunicação da Roma, acerca do novo desafio na ainda curta carreira.

O clube italiano reservou a opção de compra do passe de Borja Mayoral no final desta e da próxima temporada: no término de 2020/21, a Roma terá que despender 15 milhões de euros; caso adie a aquisição para o final de 2021/22, o valor a pagar fixa-se nos 20 milhões de euros.

Borja Mayoral, ponta de lança de 23 anos, vai ter uma nova experiência, depois de passagens, por empréstimo, pelas equipas de Wolfsburgo e Levante. No emblema espanhol, apontou 14 golos em 69 partidas ao longo das duas últimas épocas.

O futebolista formou-se na cantera do Real Madrid e atuou pela primeira vez pela equipa principal espanhola na época 2015/16. No palmarés individual, Mayoral tem um Campeonato do Mundo de clubes, uma Liga dos Campeões, um Campeonato da Europa sub-19 e de sub-21.