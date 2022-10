Roma de Mourinho vence na visita à Sampdória e sobe ao quarto lugar em Itália

Triunfo por 1-0 no terreno do último classificado da Serie A.

A Roma de José Mourinho triunfou esta segunda-feira na visita ao terreno da Sampdória, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da Serie A.

Pellegrini, na conversão de uma grande penalidade, aos nove minutos da partida, deu a vitória à equipa comandada pelo treinador português.

A Roma aproveita assim o empate entre Lázio e Udinese (0-0) para subir ao quarto lugar da Liga italiana, com 22 pontos, menos quatro do que o líder Nápoles (26), dois do que o segundo, Atalanta (24), e um do que o terceiro, Milan (23).