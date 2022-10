Roma de Mourinho vence Inter com reviravolta e sobe aos lugares de Champions

Rui Patrício foi titular entre os postes da baliza romana.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular na baliza, venceu este sábado por 2-1 na casa do Inter, em jogo da oitava jornada da Serie A.

O conjunto da capital italiana começou a partida da pior forma, assistindo a um golaço de Edin Dzeko, aos dez minutos, que foi anulado por fora de jogo.

O Inter, que somava apenas um ponto a menos do que a Roma à entrada para a partida, voltou a festejar, desta vez a contar, aos 30', após golo do lateral italiano Federico Dimarco.

A resposta romana chegou à beira do intervalo (39'), com Paulo Dybala a responder de primeira a um cruzamento perfeito de Leonardo Spinazzola.

Aos 75 minutos, chegou o momento da reviravolta, com Chris Smalling a subir nas alturas e a selar o triunfo da Roma, que ascendeu provisoriamente ao quarto lugar da Serie A, com 16 pontos, mais dois do que soma a rival Lázio e o Milan (ambos ainda vão jogar) e mais quatro do que o Inter (sétimo).