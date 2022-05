Roma de Mourinho terá defesa do Manchester United na mira

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Clube italiano não será o único interessado nos serviços do defesa-direito.

A Roma de José Mourinho estará interessada em obter os serviços de Aaron Wan-Bissaka, jogador do Manchester United, avança esta quarta-feira o jornal "Mirror".

De acordo com as mesmas informações, o defesa-direito não convenceu Ralf Rangnick e poderá deixar os "red devils" em junho, sendo que o clube inglês pretende lucrar com o jogador.

Além da Roma, também o antigo clube, Crystal Palace, terá tentado informar-se sobre a situação do defesa de 24 anos, informa também o "Mirror".