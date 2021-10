Roma, de Mourinho, falha oportunidade de subir a terceiro, Juventus cola-se

A Juventus venceu na receção à Roma, por 1-0, com um golo de Moise Kean. A equipa de José Mourinho falhou o assalto ao pódio e tem agora apenas um ponto de vantagem sobre os bianconeri.

Num dos grandes jogos da oitava jornada da Serie A - o Lázio-Inter (3-1) foi o outro -, a Juventus venceu, em casa, a Roma, por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Moise Kean, aos 16 minutos. Veretout falhou um penálti para os romanos, aos 44'.

Com este resultado, a equipa orientada por José Mourinho falhou a subida ao terceiro lugar, mantendo o quarto posto, com 15 pontos. Apenas mais um ponto do que os bianconeri, que ocupam a sétima posição.

O campeonato italiano é liderado pelo Nápoles (24 pontos), à frente do Milan (22) e do Inter (17). Lázio, com 14 pontos, e Atalanta, com os mesmos 14, ocupam o quinto e o sexto lugares, respetivamente.