Roma de Mourinho empata frente ao Bolonha e permite aproximação da Lázio

Roma e Lázio somam os mesmos pontos e disputam vaga da Liga Europa

A Roma, de José Mourinho, empatou este domingo 0-0 na receção ao Bolonha, em jogo da 35ª jornada da Serie A, e permitiu a aproximação da Lázio, sexta classificada que venceu o Spezia (4-3) e leva os mesmos pontos do que o rival da capital italiana.

Com Rui Patrício a titular entre os postes e Sérgio Oliveira fora da ficha de jogo devido a ter atingido o quinto amarelo na jornada passada, a Roma mantém-se no quinto lugar, que garante a presença na próxima edição da Liga Europa, com os mesmos 59 pontos do que a Lázio, sexta.

Já o Bolonha, que tem a permanência na Serie A assegurada, ocupa um tranquilo 13º posto da classificação, com 43 pontos.