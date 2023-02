Roma, de Mourinho, eliminada pelo lanterna-vermelha da Taça de Itália

Redação com Lusa

Último classificado da Serie A seguiu para as meias-finais da prova, onde vai defrontar a Fiorentina.

A Roma, treinada por José Mourinho, foi eliminada esta quarta-feira nos quartos de final da Taça de Itália, ao perder em casa por 2-1 com a Cremonese, lanterna-vermelha da Serie A.

Os forasteiros chegaram à segunda meia-final da "Coppa" da sua história com golos de Dessers, de penálti aos 28 minutos, e de Çelik, na própria baliza, aos 49', afastando a equipa do técnico luso, que ainda reduziu aos 90+4', por Belotti.

Mourinho confiou a baliza ao compatriota Rui Patrício, mas alterou várias opções habitualmente titulares, deixando no banco o argentino Dybala e o inglês Abraham, donos do ataque, que viriam a entrar na segunda parte.

Num jogo anémico, foi a lanterna-vermelha, ainda sem vitórias no campeonato, a parecer o sexto posicionado da Serie A, que os romanos ocupam, com novo jogo bem conseguido, depois de na ronda anterior terem eliminado o Nápoles.

Mourinho, que já venceu uma Taça de Itália, mas pelo Inter, volta a cair nos quartos de final com a equipa da capital, à semelhança de 2021/22, enquanto a Cremonese segue para as "meias".

A Cremonese vai disputar um lugar na final com a Fiorentina, que hoje recebeu e venceu o Torino por 2-1, com golos do ex-benfiquista Luka Jovic (64') e de Ikoné (89') a carimbarem o apuramento, já não beliscado pelo tento de Karamoh (90+2').

Na quinta-feira, o quadro das meias-finais fica completo com Lázio ou Juventus, que se batem pelo direito de defrontar o Inter na derradeira ronda antes da final.