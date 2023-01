Roma de Mourinho anula desvantagem de dois golos e empata com Milan de Leão

Empate 2-2 na 17.ª jornada da Liga italiana.

Milan, de Rafael Leão, e Roma, de José Mourinho, empataram este domingo, 2-2, em jogo da 17.ª jornada da Serie A. A formação comandada pelo treinador português recuperou de uma desvantagem de dois golos já na parte final do encontro.

Kalulu inaugurou o marcador aos 30 minutos da partida, tendo Pobega, já na segunda parte (77'), dilatado a diferença, que acabaria por ser anulada por Ibañez (87') e Tammy Abraham, já no período de compensação (93').

O Milan ocupa assim o terceiro lugar da Liga italiana, com 37 pontos, os mesmos do segundo classificado, Juventus, menos sete do que o líder Nápoles (44), e mais três do que o quarto, Inter .

Já a Roma é sexta classificada, com 31 pontos, os mesmos do quinto classificado, Lázio, e mais três do que o sétimo, Atalanta.