Roma, de José Mourinho, volta a vencer e segue na Conference League

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Rui Patrício foi titular na baliza da formação romana e Edgar Ié jogou pelo Trabzonspor.

A Roma, orientada por José Mourinho, está na fase de grupos da nova Conference League, após derrotar por 3-0 o Trabzonspor, da Turquia, no jogo da segunda mão do play-off. O resultado no estádio olímpico de Roma junta-se aos 2-1 da primeira mão para os italianos, para um agregado de 5-1.

Bryan Cristante, antigo jogador do Benfica, abriu o marcador aos 20 minutos. Já na segunda parte, Nicoló Zaniolo ampliou aos 65 e Stephan El Shaarawy fixou o marcador, aos 84.

Rui Patrício foi titular na baliza da formação romana, atual terceira posicionada no campeonato transalpino, enquanto Edgar Ié jogou pelo Trabzonspor.