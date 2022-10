Roma de José Mourinho vence e sobe aos lugares de Champions

Formação comandada pelo treinador português triunfou em Verona por 3-1.

A Roma de José Mourinho aproveitou esta segunda-feira o tropeção da Lázio para subir ao quarto lugar da Serie A - último de acesso à Liga dos Campeões -, vencendo no terreno do Hellas Verona de Miguel Veloso, por 3-1, em jogo da 12.ª jornada.

O Hellas Verona até começou melhor, com um golo de Dawidowicz, aos 27 minutos da partida, mas Zaniolo restabeleceu a igualdade no marcador ainda antes do intervalo, aos 45'+1'. Os golos que consumaram a reviravolta da formação comandada pelo treinador português surgiram já perto do final da partida, por Volpato, aos 88', e El Shaarawy, aos 90'+2'.

Com este resultado, a Roma sobe assim ao quarto lugar da Liga italiana, com 25 pontos, menos sete do que o líder Nápoles (32), menos dois do que o segundo, Atalanta (27), menos um do que terceiro, Milan (26) e com mais um do que Lázio e Inter, quinto e sexto classificados, respetivamente.