Roma de José Mourinho e um "problema" de milhões

Internacional francês terá pretensões financeiras bem altas para renovar, avança a Imprensa italiana.

Jordan Veretout chegou à Roma em 2019, proveniente da Fiorentina, a troco de cerca de 17 milhões de euros. Agora, poderá tornar-se um "problema" para o emblema italiano.

Pois bem, de acordo com a Imprensa italiana, mais concretamente com o jornal "Gazzetta dello Sport", o médio estará longe de chegar a um acordo para renovar com o clube italiano, tendo a sua continuidade na formação comandada por José Mourinho presa por um fio.

Aos 29 anos, Veretout estará consciente de que o próximo contrato será o mais importante da sua carreira, pois é o que assegurará a sua estabilidade durante os últimos anos como jogador de futebol. Assim, as suas exigências financeiras serão muito superiores ao que o emblema romano lhe oferece para prolongar a ligação o com o clube.

Por esse motivo, de acordo com as mesmas informações, José Mourinho e a Roma terão decidido vendê-lo, como deverão fazer também com Gonzalo Villar e Diawara. No entanto, o desempenho do médio nos últimos meses - quatro golos e nove assistências em 39 jogos disputados - não deverá tornar fácil a venda, muito menos recuperar o investimento feito há três anos.