Roma, de José Mourinho, defronta o Vitesse nos "oitavos" da Conference League

Neerlandeses, que eliminaram o Rapid Viena no play-off de acesso, começam por receber os romanos nos Países Baixos e decidem passagem aos "quartos" na capital italiana

A Roma, orientada pelo treinador português José Mourinho, vai enfrentar os neerlandeses do Vitesse nos oitavos de final da estreante Conference League, determinou o sorteio realizado, esta sexta-feira, em Nyon.

A formação transalpina, atual oitava da Serie A, qualificou-se diretamente para os "oitavos", ao vencer o grupo C da fase de grupos, à frente dos noruegueses do Bodo/Glimt, dos ucranianos do Zorya e dos búlgaros do CSKA Sófia.

Por seu lado, o Vitesse foi segundo do grupo G, atrás dos franceses do Rennes e à frente dos ingleses do Tottenham, que foram escandalosamente eliminados, e dos eslovenos do Mura, e teve de jogar o "play-off" de acesso aos "oitavos".

No play-off, os neerlandeses perderam, por 2-1, no reduto do Rapid Viena, em que reduziram aos 74 minutos, pelo belga Lois Openda, mas viraram em Arnhem, quando venceram por 2-0, com golos do austríaco Adrian Grbic e do eslovaco Matus Berro.

O primeiro encontro realiza-se nos Países Baixos, em 10 de março, e a eliminatória fecha uma semana depois, em 17, no Estádio Olímpico de Roma.

Quanto aos outros encontros, destaque para o confronto entre os ingleses do Leicester, de Ricardo Pereira, e os franceses do Rennes, enquanto o Marselha, a outra equipa gaulesa, mede forças com os suíços do Basileia.

Os oitavos de final da Conference League são pautados pelas equipas neerlandesas e, se o Vitesse defronta a Roma, o PSV Eindhoven joga com o Copenhaga, o AZ Alkmaar com o Bodo/Glimt e o Feyenoord perante o Partizan.

Por seu lado, o PAOK enfrenta o Gent, enquanto o Slavia Praga vai disputar o acesso aos "quartos" com o LASK. Os jogos da primeira mão realizam-se em 10 de março e os da segunda uma semana depois, em 17.