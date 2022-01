Roma, de José Mourinho, assegura lugar nos "quartos" da Taça de Itália

Inter Milão será o próximo adversário da formação giallorossi

A Roma apurou-se, esta quinta-feira, para os quartos-de-final da Taça de Itália 2021/22, ao vencer, no Estádio Olímpico, localizado na capital italiana, o Lecce (segundo escalão), por 3-1, em jogo relativo à ronda dos "oitavos" da competição.

Ainda que se tenha qualificado, a Roma, pela qual alinharam os internacionais portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira, teve que correr atrás do prejuízo, dado que o Lecce foi quem inaugurou o marcador, aos 14', por Calabresi.

O dano infligido pela formação da Série B, para desgosto de José Mourinho e companhia, foi suavizado por Kumbulla, aos 40', restabelecendo a igualdade.

A reviravolta giallorossi no marcador do encontro dos oitavos-de-final ficou consumada aoas 54', altura em que Abraham fez balançar as redes. Pouco depois, aos 62', o Lecce ficou reduzido a dez elementos , por expulsão de Gargiulo (acumulação de amarelos), abrindo caminho a maior domínio da Roma.

Em vantagem numérica no relvado do Estádio Olímpico, a formação orientada por José Mourinho aniquilou qualquer réstia de esperança do adversário ao marcar por intermédio de Shomurodov, saído do banco de suplentes, aos 81'.

Nos quartos-de-final da Taça de Itália, a Roma vai enfrentar o Inter Milão.