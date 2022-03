Roma consegue um ponto com grande penalidade no tempo extra

Rui Patrício e Sérgio Oliveira, na Roma, e Beto, na Udinese, foram titulares.

A Roma, do treinador José Mourinho, resgatou um ponto em casa da Udinese, na 29.ª jornada da liga italiana, com uma grande penalidade convertida por Lorenzo Pellegrini, aos 90+4 minutos, que valeu o empate a 1-1.

A Udinese, com o português Beto a titular, chegou à vantagem pelo argentino Nahuel Molina (1-0), aos 15 minutos, mas a Roma, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira no onze, evitou a derrota nos descontos, com um penálti convertido por Pellegrini (1-1), aos 90+4.

A Roma, que não perde há oito jogos para a Série A, segue na sexta posição, com 48 pontos, em igualdade pontual com a Atalanta, quinta, com menos um jogo, que empatou a 0-0 na receção ao Génova.

Já a Udinese, que vinha de uma vitória sobre a Sampdoria (2-1), segue no 14.º posto, com 30 pontos, com cinco de vantagem sobre o Cagliari (17.º, com 25), que é o primeiro clube acima da linha de despromoção.

Na luta pela fuga à despromoção, o Génova, 19.º, com 19 pontos, conquistou mais um ponto com o nulo em casa da Atalanta, quinta, com 48, alcançando o seu sétimo empate consecutivo de um total de 16 na Série A.

O Nápoles, com o internacional português Mário Rui no onze titular, ganhou fora ao Verona (2-1) e ascendeu, à condição, ao segundo posto, a apenas três pontos do líder Milan.

O avançado nigeriano Victor Osimhen, de 23 anos, foi o homem do jogo, inaugurando o marcador aos 14 minutos e repetindo o feito aos 71, com o Verona a reduzir aos 77, por intermédio de Davide Faraoni.

Com os três pontos, o Nápoles consegue ocupar provisoriamente o segundo lugar do campeonato transalpino, com 60 pontos, a três do líder Milan, de Rafael Leão, que venceu no sábado o Empoli pela margem mínima (1-0).

Mas o Inter, que se desloca ainda hoje ao campo do Torino (e ainda tem outro jogo em atraso), tem 58 pontos e pode recuperar rapidamente o segundo posto e colocar ainda mais pressão no Milan.

No primeiro jogo do dia, a Fiorentina venceu o Bolonha por 1-0, graças ao golo do uruguaio Lucas Torreira, e segue no oitavo posto, com 46 pontos, enquanto os bolonheses ocupam a 12.ª posição, com 33.