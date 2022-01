Roma confirma terceiro caso de covid-19 no plantel

Embora a Roma não revele a identidade do jogador infetado, a imprensa italiana dá como certo que se trata de Daniel Fuzato.

A Roma comunicou, na manhã desta segunda-feira, que foi detetado mais um caso de covid-19 no plantel. O clube informa que o jogador está em isolamento e bem de saúde, não revelando a identidade do mesmo.

No entanto, a imprensa italiana dá como certo que se trata do guarda-redes Daniel Fuzato, que passou pelo Gil Vicente. O brasileiro passou o Natal em Nova Iorque e testou positivo no regresso ao trabalho.

No domingo, os giallorossi já tinham comunicado outros dois casos no plantel.