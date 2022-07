Roma aposta tudo e Dybala vai ser reforço para Mourinho

José Mourinho terá telefonado ao antigo avançado da Juventus para tentar convencê-lo a assinar, em detrimento dos rivais Inter e Nápoles. De acordo com a imprensa italiana, o argentino aceitou a oferta.

O futuro de Paulo Dybala já está definido. De acordo com o jornalista italiano Gianluca DiMarzio, o avançado aceitou a proposta da Roma e vai continuar a jogar na Serie A, tendo aceitado um salário de seis milhões de euros anuais.

José Mourinho terá telefonado ao internacional argentino, no sentido de convencê-lo a optar pelo projeto dos giallorossi, em detrimento do Inter, que também estava interessado no jogador de 28 anos, e isso terá sido preponderante na decisão.

O ex-Juventus (terminou contrato e assina a custo zero) estará já a caminho de Portugal, onde os romanos estão a estagiar, para se juntar aos companheiros de equipa.

Autor de 115 golos em 293 desafios pela Juve, Dybala deixou a sua marca nos bianconeri e deverá, então, ser a quarta contratação da Roma para a nova temporada, depois de Svilar e Matic, ambos em fim de contrato com Benfica e Manchester United, respetivamente e Çelik, recrutado ao Lille por sete milhões de euros. No plano desportivo, a estagiar no Algarve, a Roma defronta amanhã o Sporting.

Notícia atualizada às 09h25