Rojo revela conversa com Solskjaer: "Filho da p***, o Maguire está sempre a cometer erros"

Maguire foi contratado por 88 milhões de euros, o defesa mais caro da história, e "tinha de jogar", conta Rojo, de acordo com uma conversa que teve com o treinador Solksjaer.

Marcos Rojo e Harry Maguire conviveram durante algum tempo no Manchester United, mas o internacional argentino não guarda boas memórias do inglês, que lhe tirou o lugar na equipa. E isso chateou o ex-Sporting, porque Maguire, contratado ao Leicester por 88 milhoes de euros, cometia muitos erros, defende Rojo.

Em entrevista ao canal de televisão TyC Sports, o agora jogador do Boca Juniors contou que teve uma conversa com Solskjaer, que treinava os red devils, sobre a perda da titularidade.

"Em 2019, eu ia jogando na Liga Europa, mas estava mesmo chateado com o Solskjaer [treinador do Manchester United na altura]. Ele punha o Maguire a jogar em vez de mim. Finalmente, agora tiraram-na equipa para jogar o Lisandro Martínez. Mas bem, um dia fui ao gabinete do Solskjaer para lhe dizer para me deixar sair para outro clube ou para me colocar a jogar. Ele disse que o Maguire tinha de jogar, porque o clube tinha dado muito dinheiro por ele. Ele estava a cometer imensos erros e eu disse ao treinador: 'Filho da p***, deixa-me jogar, porque este gajo comete erros todas as semanas"