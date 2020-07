Rojo lembra Zlatan, Mourinho e Messi: "Faz alguma coisa com o pé direito!"

O defesa argentino destacou a competitividade do sueco e do treinador português.

Em entrevista à Fox Sports, Marcos Rojo, defesa emprestado pelo Manchester United ao Estudiantes, da Argentina, contou várias histórias curiosas sobre algumas figuras com as quais se cruzou ao longo da carreira, tais como Zlatan Ibrahimovic, José Mourinho e Lionel Messi.

Ibrahimovic: "Tivemos um encontro de preparação com o Galatasaray, na Suécia. O Zlatan era recém-chegado [Manchester United] e já era titular, eu estava no banco. Estávamos a ganhar desde os dois minutos, mas a sermos dominados. Ao intervalo, entrou no balneário aos pontapés a tudo e a insultar os defesas, a reclamar para sairmos lá de trás. Tinha chegado há dois dias e já era o dono da equipa!"

Em Old Trafford, o ex-jogador do Sporting foi treinador por Mourinho, um "louco lindo".

A exigência de Mourinho: "É competitivo a 1000%. Quando ganhávamos, se estavas cansado, deixava-te estar. Tens de ganhar e nada mais. Quando perdes...fica furioso. Uma vez empatámos com o Hull City, da segunda divisão, em jogo da Taça. A segunda mão era em casa deles e estávamos a perder. As coisas que nos disse ao intervalo...'vocês são milionários, porque não vão para uma ilha e compram um barco?'. E dizia isso na cara de qualquer um. Ninguém lhe fazia frente."

E a recompensa pelo esforço: "Íamos jogar com o Chelsea e eu estava morto. Arrastava a perna no dia do jogo, mas queria jogar. Mourinho jogou com uma linha de quatro...mais dois laterais. Fizemos dois golos em contra-ataque e vencemos. No final o Mourinho chamou-me e disse ao dono do clube para me renovar o contrato."

Por fim, Lionel Messi, companheiro na seleção da Argentina e que nunca foi adversário de Rojo em competições de clubes. "Sempre lhe disse para me perdoar se nos defrontássemos, porque não sei ser outra coisa que não forte", comentou Rojo.

A direita de Messi: "Estava com uns companheiros perto do relvado durante o aquecimento. Eu não ia jogar. Só falavam dele, 'olha como pega na bola, olha como a pára'. Estava a fazer tudo com o pé esquerdo. Então gritei-lhe: "Messi, faz alguma coisa com o pé direito!". Aproximou-se de mim e cumprimentou-me. No jogo, fez um golo de pé direito, a bola escapou por baixo do De Gea. Fui ao túnel no intervalo e o Messi deu-me a camisola: "Toma, foi com esta que fiz o golo que me pediste."