Rodrygo lembra que esteve muito perto do Barcelona: "Só faltava assinar"

Internacional brasileiro do Real Madrid conversou com o Globo Esporte e abordou vários temas da carreira, desde a importância da seleção brasileira à escolha pelos merengues em detrimento dos catalães

O que significa o Mundial: "Já joguei uma meia-final, uma final da Liga dos Campeões, mas o Campeonato do Mundo é outra coisa. É ótimo saber que se vai jogar e que todo o país nos apoia. A semana que antecede o jogo é diferente, com muita imprensa atenta. Quando há muita imprensa, é bom. Tudo o que posso dizer é que é diferente. Não há explicação, só se pode viver para o saber."

Escolha entre Real Madrid e Barcelona: "Praticamente estava tudo acertado com o Barcelona, só faltava assinar. Perguntei ao meu pai: "Nada do Real Madrid? Chegaram propostas de todas as equipas e nada do Real. Então pedi para esperar até ao fim de semana, porque tínhamos um jogo com o Vitória. Fui a jogo com o Vitória, marquei três golos, dei uma assistência, ganhámos 5-2 e, durante o jogo, o Real Madrid ligou ao meu pai e nem precisou de fazer a proposta. Só me perguntaram se eu queria ir e o meu pai já sabia a minha resposta. No dia seguinte, fui diretamente para o meu quarto e lá estava uma camisola do Real Madrid e outra do Barcelona. Ele já tinha viajado para visitar as instalações do Barcelona e trouxe-a com ele e já tinha, também, uma camisola do Real Madrid. Pegou nas duas camisolas, atirou-mas e disse: "Agora a escolha é tua". Nem sequer pensei nisso, era o Real Madrid".

A rivalidade teórica entre Rodrygo e Vinicius: "Conhecemo-nos nas seleções jovens e éramos amigos. Queríamos o melhor para o Real Madrid e jogávamos em posições diferentes, ele na esquerda e eu na direita. É algo de que nem sequer falamos. Por um lado, é aborrecido."

Ancelotti e a seleção brasileira: "Também não sei nada do que se está a passar. Sei que brincámos muitas vezes com Ancelotti sobre a possibilidade de assumir ou não o comando da seleção. Não sei o que ele pensa, mas está concentrado no Real Madrid. Vai aproveitar a época e depois não sei".