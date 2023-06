Rodrygo falou do episódio com Vini Jr. e o Valência quer que o avançado "retifique as falsidades"

Rodrygo comentou o episódio de racismo de que foi alvo o companheiro de equipa Vinícius Jr. no estádio do Valência e o clube ché quer que o avançado corrija o que disse.

Em conferência de imprensa no estágio da seleção do Brasil, o avançado Rodrygo foi questionado sobre o caso de racismo que envolveu alguns adeptos do Valência e Vinícius Júnior, também jogador do Real Madrid, num jogo das últimas jornadas da LaLiga 2022/23. E o emblema ché não gostou das declarações - Rodrygo disse que "o estádio inteiro gritou 'macaco'" -, pelo que pede ao brasileiro para retificar o que disse.

"Tais declarações são graves mentiras que contribuem para estigmatizar, de forma totalmente injusta, uma massa adepta exemplar como a do Valência. Assim como o seu treinador, Carlo Ancelotti, que retificou as palavras depois do jogo, pedimos a Rodrygo Goes que também retifique estas falsidades", refere o Valência em comunicado, ameaçando ainda avançar com "medidas legais".

No final desse jogo, Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, também disse que todo o estádio chamou "macaco" a Vinícius. Mais tarde, voltou atrás, dizendo que foi apenas um grupo de adeptos que o fez e que todos os outros espectadores chamaram "tonto", uma atitude que também reprovou.