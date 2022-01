Rodrigo De Paul: "O Chile nem nos deixou ir à casa de banho..."

Internacional argentino queixou-se das condições que a equipa teve de suportar na véspera do jogo contra o Chile, vencido pelo conjunto albiceleste por 1-2 na madrugada desta sexta-feira

A Argentina, já qualificada para o Mundial'2022, dificultou o eventual apuramento do Chile para a prova, vencendo fora a formação sul-americana por 1-2, com golos de Di María e Lautaro Martínez contra apenas um de Ben Brereton.

Apesar do resultado positivo, sem a presença de Lionel Messi e do treinador Lionel Scaloni, infetado com covid-19, Rodrigo De Paul, médio argentino, queixou-se das condições que os anfitriões proporcionaram à equipa a partir do momento em que aterraram em solo chileno.

"Eles [Chile] nem sequer nos deixaram ir à casa de banho quando saímos do avião. Cortaram o ar condicionado, não tínhamos água e ligaram sirenes durante toda a nossa estadia. Eu não estou a dizer se é certo ou errado mas, enquanto argentino, sinto que temos o dever de tornar a estadia de cada equipa que dá entrada no nosso país o mais confortável possível. Ganhar só interessa dentro de campo", desabafou De Paul, que cumpriu 71 minutos diante do Chile, ao portal Goal.