Rodrigo afasta rumor Real Madrid: "Vivo no mundo real e tenho Instagram..."

Antigo avançado do Benfica foi apontado pela imprensa espanhola a um regresso ao Real Madrid, mas o internacional espanhol desvalorizou esse rumor, admitindo que não sabe por onde passará o seu futuro.

Rodrigo Moreno, antigo avançado do Benfica, não conseguiu evitar a despromoção do Leeds à segunda divisão na presente temporada, a terceira que cumpriu no clube inglês, tendo sido recentemente apontado pela imprensa espanhola a um regresso ao Real Madrid, que o formou.

No entanto, em entrevista à rádio Marca, o internacional espanhol, de 32 anos, que foi chamado por Luis de la Fuente para a final four da Liga das Nações, onde a Espanha vai defrontar a Itália, desvalorizou esse rumor, admitindo que não sabe por onde passará o seu futuro.

"Vivo no mundo real, tenho Instagram e amigos que lêem os jornais. Não posso dizer muito mais do que aquilo já todos sabemos, porque não sei. Estou muito centrado na seleção neste mmento e nos jogos que aí vêm. Depois, não sei sinceramente o que vai acontecer, mas tenho contrato com o Leeds e tenho de o respeitar", assumiu o avançado.

Na presente temporada, Rodrigo apontou 15 golos e duas assistências em 35 jogos disputados pelo Leeds, com quem tem contrato até 2024.