Rodri frustrado após derrota com a Escócia: "Para mim, isto não é futebol"

O médio defensivo mostrou-se frustrado com as perdas de tempo da formação escocesa, que venceu a Espanha por 2-0 na segunda jornada da qualificação para o Euro'2024.

A Espanha, no segundo jogo de Luis de la Fuente no comando da seleção, perdeu na terça-feira por 0-2 frente à Escócia, em jogo da segunda jornada da qualificação para o Euro'2024.

Após a partida, Rodri, médio defensivo espanhol, mostrou-se muito frustrado com as perdas de tempo da formação escocesa, que subiu à liderança do Grupo A de qualificação, com seis pontos.

"É a sua forma de jogar e temos de respeitá-la, mas para mim, é um bocado lixo. Sempre a perderem tempo, eles provocam-te, eles caem... Para mim, isto não é futebol. Pela velocidade do jogo, tu tens de continuar. O árbitro tem de assumir isto, mas ele não faz nada", criticou o médio do Manchester City.

"Temos de usar as nossas armas e aprendemos para a próxima vez. Queremos ir aos duelos e lutar sempre, mas isto não é uma questão de lutar. Era sobre perder tempo. Mas isto depende do árbitro, não de nós", acrescentou.

Rodri também virou a atenção para a exibição da Espanha, garantindo que esta derrota não é suficiente para começarem a existir "dúvidas" em torno do sucessor de Luis Enrique no comando da seleção.

"Não há dúvidas, não queremos começar já com as dúvidas, por favor. Estamos a trabalhar, a fazer esforços e já se têm visto muitas coisas boas. Aconteceram erros pontuais e que nos prejudicaram, mas isso é trabalho de todos, coletivo. Todos ganhamos e perdemos. Ao trabalhar, de certeza que iremos melhorar", afiançou.

"Eles marcaram-nos dois golos e nós também tentámos marcar. Mandámos duas bolas ao poste, tivemos bastante ocasiões e muito claras, sobretudo na primeira parte. Há que melhorar, os erros custam caro contra estas equipas. A sensação é de um dia em que estiveste bem mas a bola não chega a entrar e a eles correu-lhes tudo de feição", concluiu Rodri.