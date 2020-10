Robinho anunciado ao estilo de Michael Jordan: "The Last Pedal"

Avançado brasileiro regressou à casa que o lançou no mundo do futebol, o Santos.

Apesar de todas as dificuldades financeiras que o Santos atravessa - que até originaram um contrato inédito com Robinho -, o clube de Vila Belmiro anunciou a chegada do internacional canarinho com pompa e circunstância, inspirada na série documental sobre Michael Jordan e os Chicago Bulls dos anos 90.

"The Last Pedal" é a nova hashtag da moda nas redes sociais do Peixe, em alusão ao título "The Last Dance", com a ligeira adaptação motivada pelo gesto técnico de eleição de Robinho: a famosa "pedalada".

O avançado de 36 anos assinou por cinco meses com o emblema paulista, mas o vínculo poderá prolongar-se por mais um ano e sete meses.