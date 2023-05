Robertson na lista de um dos grandes de Espanha

Lateral do Liverpool interessa ao Real Madrid, que deve ficar sem o francês Mendy no próximo defeso

Andy Robertson está na lista do Real Madrid para a próxima temporada. O lateral esquerdo do Liverpool pode vir a ser o substituto de Ferland Mendy.

De acordo com o Daily Mail, os merengues querem avançar para a saída do lateral francês, que custou, em 2019, quase 50 milhões de euros e que jogou muito pouco esta temporada, devido a lesão.

Perante a dificuldade em contratar Alphonso Davies, devido às intransigências do Bayern, o Real vira-se para o lateral esquerdo do Liverpool, que tem sido indispensável para Jurgen Klopp nas últimas temporadas.

Andy Robertson, de 29 anos, leva 267 partidas com a camisola do Liverpool. Tem contrato com os reds até 2026.