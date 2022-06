Roberto Martínez sobre Lukaku: "Ele só quer ser importante e desfrutar do seu futebol"

Avançado belga tem sido apontado a uma nova mudança de clube no verão

Romelu Lukaku voltou a ser tópico de conversa na mais recente conferência de imprensa da Bélgica, com o selecionador Roberto Martínez a não ter mostrado grande preocupação com a indefinição em torno do fururo do avançado.

"Ele só quer ser importante e desfrutar do seu futebol. Estou convicto de que a decisão que tomar no verão será a correta. Na Bélgica estamos bastante tranquilos quanto à situação do Romelu. Sei que é um tema quente, mas de momento ele está a tentar recuperar de uma lesão, isso é a única coisa que tem na cabeça", referiu o selecionador belga.

De acordo com o portal Goal, o avançado de 29 anos está preparado para abdicar de 40 por cento do salário que aufere em Londres para rumar a outras paragens. Já o Chelsea estará disposto a emprestar Lukaku a troco de 25 milhões de euros.

A segunda passagem de Lukaku pelo Chelsea, que pagou cerca de 115 milhões de euros pelo jogador no verão passado, trouxe poucos motivos para sorrir ao dianteiro, autor de apenas 15 golos em 44 jogos disputados pelos blues.