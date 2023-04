Roberto Martínez, Mourinho e Figo integram novo comité da UEFA

A primeira reunião deste novo quadro vai ter lugar na segunda-feira.

A UEFA informou esta sexta-feira que nomes como Roberto Martínez, José Mourinho e Luís Figo vão integrar um novo comité de assessoria do órgão, com a primeira reunião a estar marcada para segunda-feira.

Este novo quadro inclui vários antigos jogadores de alto nível, como é o caso do antigo internacional português e alguns dos treinadores mais bem-sucedidos da atualidade, nos quais se incluem o selecionador nacional e o treinador da Roma, assim como Carlo Ancelotti, que comanda o Real Madrid, entre outros nomes.

Nesta primeira reunião, o comité vai discutir temáticas relacionadas com o sistema de VAR, os lances de mão na bola e os comportamentos dos jogadores em campo.

De acordo com a UEFA, este quadro foi pensado com o objetivo de "trazer vozes de experiência e conhecimentos institucionais, ainda que independentes, relacionados com tópicos de futebol, incluindo leis do jogo, arbitragem, calendário dos jogos, desenvolvimento da formação e bem-estar dos jogadores".

Quanto aos membros do comité, o organismo que tutela o futebol europeu salientou que foram escolhidos com base nas suas conquistas ao serviço de clubes ou seleções nacionais, assim como nas respetivas reputações internacionais e experiências ao mais alto nível.

"A UEFA está deliciada por ver que aqueles que moldaram a história do desporto com os seus talentos e filosofias ao longo de décadas voltam a estar reunidos em torno de um objetivo comum: proteger o futebol e os seus valores essenciais", comentou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.