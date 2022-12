Roberto Martínez já confirmou saída e há três candidatos para a sucessão

Imprensa internacional dá Thierry Henry, Vincent Kompany e Herve Renard como possbilidades reais. Ainda não há decisão oficial, apenas a certeza da saída

A seleção belga continua ainda na ressaca da eliminação na fase de grupos do Mundial do Catar, mas há quem já lance pistas fortes sobre o futuro. Haverá mudança no comando técnico e há três candidatos.

De acordo com o The Sun, Vincent Kompany, antiga figura da seleção e atual técnico do Burnley, é uma das possibilidades, assim como Herve Renard, que levou a Arábia Saudita a uma das vitórias mais surpreendentes da história dos Campeonatos do Mundo, quando ajudou a bater a Argentina, por 1-2, na jornada inaugural.

Quanto à televisão belga, lança o nome de Thierry Henry como possibilidade real. Depois de ser adjunto de Martínez em várias grandes competições, a lenda do Arsenal podia assumir o cargo de técnico principal.