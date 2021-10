Roberto Martínez e os rumores vindos de Barcelona: "Totalmente concentrado na Bélgica"

Selecionador dos diabos vermelhos tem sido associado ao banco dos catalães

Tem sido um dos vários treinadores associados ao lugar que ainda é de Ronald Koeman, mas, mais uma vez, mostrou-se 100% concentrado no atual trabalho. Roberto Martínez só pensa em levar a Bélgica ao próximo Mundial.

"É-me difícil falar de rumores, trabalho com esta equipa há cinco anos e estou totalmente concentrado neste trabalho. Viemos para a Liga das Nações para a ganhar e não conseguimos, mas agora vamos preparar a qualificação para o Campeonato do Mundo. Não tenho mais nada a acrescentar", afirmou o técnico espanhol.

A propósito mais diretamente da derrota com a Itália e consequente quarto lugar final na Liga das Nações, Roberto Martínez criticou o VAR.

"Estamos muito frustrados com a intervenção do VAR contra a França. Os árbitros deviam ser responsabilizados pelas suas decisões, mas porque é que o VAR não interveio hoje quando o árbitro precisou de ajuda? A frustração foi crescendo ao longo do jogo", explicou o selecionador derrotado.