Roberto Martínez e Figo na primeira reunião de peritos da UEFA

O UEFA Football Board, conselho de peritos do organismo, reuniu-se pela primeira vez, esta segunda-feira, na Casa do Futebol em Nyon na Suíça, com a presença de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, e Luís Figo, antigo internacional luso. Já José Mourinho, que também integra o conselho, foi ausência notada, dado que a Roma defronta hoje a Atalanta na Série A.

O órgão consultivo que foi aprovado pelo Comité Executivo da UEFA no início deste mês em Lisboa tem como objetivo dar uma voz institucional, mas independente, de experiência e especialização em temas fundamentais relacionados com o futebol, incluindo as Leis do Jogo, arbitragem, calendário de jogos, desenvolvimento de jovens de elite e bem-estar dos jogadores.

Foram abordados temas como a arbitragem, nomeadamente questões sobre o VAR e sobre situações de mão na bola e comportamento dos jogadores. Para além disso, também foi discutido o calendário internacional muito apertado, o formato das próximas competições europeias em 2024 e 2027 ou ainda o perigo das comoções cerebrais.

Para além dos portugueses Mourinho e Luís Figo, os membros do UEFA Football Board UEFA incluem Ancelotti, Zidane, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Rafa Benítez, Roberto Martínez, Juan Mata, Gareth Bale, Eric Abidal, Pedja Mijatovic, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Philipp Lahm, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Robbie Keane, Patrick Vieira e Henrik Larsson.