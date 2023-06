Roberto D'Aversa é o novo treinador dos italianos do Lecce

O Lecce, então comandado por Marco Baroni, terminou a Serie A, que o Nápoles venceu, em 16.º lugar

Roberto D"Aversa é o novo treinador do Lecce, tendo assinado contrato válido por uma época, com mais uma de opção, caso a permanência na Serue A esteja garantida no final de 2023/24, informou o clube.

"O técnico assinou um contrato de um ano, com opção de mais um, caso a manutenção seja alcançada", especifica o clube na sua página oficial, depois de na última época ter ficado ligeiramente acima da zona de descida.

