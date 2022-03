Roberto Carlos voltou aos relvados esta sexta-feira: veja as imagens

Aos 40 anos, Roberto Carlos voltou a jogar, mas por uma equipa amadora de um pub inglês - os Bull in the Barne United.

O antigo futebolista Roberto Carlos voltou aos relvados esta sexta-feira para jogar pelos Bull in the Barne United, uma equipa de um pub de Inglaterra (cidade de Shrewsbury) que ganhou o sorteio "Dream Transfer", organizado pela plataforma eBay, e teve a oportunidade de recrutar uma antiga estrela do futebol mundial.

O brasileiro até começou no banco de suplentes, mas entrou e marcou de penálti. No entanto, a equipa que representou foi derrotada (4-3) pelos Harlescott Rangers, num jogo, naturalmente, de ligas amadoras.