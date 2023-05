Roberto Carlos lembra casos passados de racismo: "Problema de há muitos anos"

Lateral brasileiro veio em defesa de Vinícius Júnior e lembrou que o problema não começou agora no futebol espanhol

Roberto Carlos, antigo lateral do Real Madrid, veio em defesa de Vinícius Júnior, mas não só. Nas redes sociais, o ex-internacional brasileiro lembrou que o problema do racismo, em Espanha, não começou ontem.

"Este problema já vem de há muitos anos, amigos. Não nos iludamos", escreveu o antigo jogador dos merengues, nas redes sociais, mostrando imagens de uma partida em Camp Nou onde o racismo esteve, infelizmente, presente.

