Robbie Keane regressa à Premier League para ser adjunto no Leeds

O antigo avançado irlandês Robbie Keane (42 anos) está de regresso à Premier League, agora como treinador-adjunto do Leeds United.

Keane, que marcou mais de 100 golos na Premier League, vai fazer parte da equipa técnica de Sam Allardyce, apresentado como o novo treinador do Leeds United, com o objetivo de salvar os whites da despromoção ao Championship.

"Gosto muito da sua personalidade e quero que a sua presença e maneira de estar possa dar um impulso à equipa. Está cá porque foi um avançado fantástico, mas também porque adora o Leeds United e sabe o que o clube significa", afirmou Sam Allardyce, que rendeu o espanhol Javi Gracia no comando da equipa.

Keane, 146 vezes internacional pela República da Irlanda, com 68 golos, esteve duas temporadas em Leeds, entre 2000 e 2002, mas foi depois que marcou a sua história na Premier League, com seis temporadas a grande nível no Tottenham.

Na competição, o antigo avançado representou ainda Liverpool, Wolverhampton, Coventry City, West Ham e Aston Villa, último emblema que representou na Premier League, em 2012.

Com experiência como adjunto no Middlesbrough e na seleção da República da Irlanda, Keane regressa ao Leeds United com quatro jornadas por disputar, numa altura em que a equipa segue no 17.º posto, com 30 pontos, em igualdade com o Leicester City, 16.º, e Nottingham Forest, 18.º e já em zona despromoção, e apenas mais um do que o Everton, 19.º.

