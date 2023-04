Robben voltou a correr na Maratona de Roterdão e melhorou recorde pessoal

Aos 39 anos, ontigo extremo do Real Madrid, Chelsea e Bayern Munique completou o percurso em menos de três horas, melhorando o seu recorde pessoal em 15 minutos, depois de já ter competido na edição anterior.

Arjen Robben, antigo extremo que representou clubes como o Real Madrid, Chelsea e Bayern, cumpriu no domingo a Maratona de Roterdão pelo segundo ano consecutivo, desta vez em menos de três horas, melhorando o seu recorde pessoal em 15 minutos.

Aos 39 anos, o antigo internacional neerlandês, que se retirou do futebol em 2021, mostrou que ainda está em boa forma, completando o percurso em duas horas, 58 minutos e 33 segundos, quase uma hora depois do vencedor Bashir Abdi, com uma média de quatro minutos e 23 segundos por cada quilómetro percorrido.

No ano passado, Robben terminou a mesma corrida em três horas, 13 minutos e 57 segundos, com o antigo extremo a ter-se mostrado orgulhoso pela melhoria de tempo ao canal RTV Rijnmond, logo após ter cruzado a meta.

"Estou muito cansado, mas fi-lo. Queria passar [a meta] em menos de três horas e fi-lo. Em termos das minhas conquistas desportivas, coloquei certamente isto num bom lugar. É quase tão bonito como ganhar um grande título de futebol. Liberta tantas emoçõoes, há muito treino envolvido para alcançar este desempenho. Acreditem, para um pequeno velocista como eu, esta distância é mesmo muito longa!", admitiu.

"Algumas pessoas pensavam que eu era louco, mas é como se costuma dizer: uma vez desportista, sempre desportista. Para mim, correr uma maratona em menos de três horas é um desporto de topo! Estou muito feliz", completou Robben.

Veja o momento em que Robben cruza a meta da Maratona de Roterdão: