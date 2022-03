Riyad Mahrez com interessados em Londres e Paris

Riyad Mahrez, jogador do Manchester City, marcou dois golos no dérbi do fim de semana com o Manchester United, totalizando 21 esta época. Acaba contrato em 2023 e já gerou o interesse de PSG e Chelsea

Aos 31 anos, Riyad Mahrez está a viver um grande momento de forma na sua quarta temporada no Manchester City, adversário europeu do Sporting. O argelino tem estado em destaque nos citizens, sendo o melhor marcador da equipa com 21 golos nesta temporada, um deles na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra os leões e dois deles no dérbi do último domingo contra o rival da cidade, o United.

A excelente forma do atleta e a sua situação contratual, expira em 2023, acabou por gerar o interesse de dois tubarões europeus: PSG e Chelsea.

Segundo a Footmercato, os franceses já estariam de olho em Mahrez no último verão, tendo abordado o próprio antes da chegada de Leo Messi ao clube parisiense. No caso do Chelsea, o capitão da seleção argelina encaixa no perfil de jogador que os londrinos procuram: um médio ofensivo com veia goleadora. Para além disso, Mahrez conta com muita experiência na Premier League tendo representado Leicester entre 2013 e 2018, antes de se juntar aos citizens, tendo sido um dos responsáveis pelo lendário título conquistado pelos foxes em 2015/2016.