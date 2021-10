River Plate "pica" Bayern Munique pelo fim da série goleadora

Bávaros ficaram a meia dúzia de jogos a violar as balizas adversárias de igualar a melhor marca mundial. Desde fevereiro de 2020 que não terminavam em branco

O recorde de jogos seguidos a marcar, pertencente ao River Plate, permanecerá intacto, pelo menos, durante mais tempo. O clube argentino vinha a ser perseguido pelo Bayern, mas a goleada sofrida pela equipa bávara na Taça deixou-a a 12 jogos (a faturar) de igualar a marca fixada pelo emblema sul-americano.

Até à retumbante derrota frente ao Monchengladbach (0-5), ocorrida na passada quarta-feira, a equipa da Baviera havia marcado consecutivamente nas últimas 84 partidas (disputadas desde 2020), enquanto o River Plate fê-lo em 96 jogos seguidos, no século passado.

Depois do apito final do último jogo do Bayern Munique, o clube argentino recorreu, por isso, às redes sociais para "picar" o clube alemão ao evocar o registo histórico conseguido entre 1936 e 1939. "96 jogos [seguidos a marcar]. Únicos na história", lê-se.

A formação bávara, de resto, não ficava em branco num jogo oficial desde 9 de fevereiro de 2020, quando não foi além de um empate a zero na receção ao Leipzig, em jogo da Bundesliga.