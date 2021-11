River Plate goleia o Racing e volta a ser campeão argentino, sete anos depois

O River não era campeão argentino desde 2014.

O River Plate voltou a conquistar um título nacional após sete anos. Mais do que isso, a goleada com o Racing (4-0), no estádio Monumental de Núñez, garantiu o primeiro campeonato argentino para o treinador Marcelo Gallardo.

Os golos da vitória foram marcados por Palavecino (32'), Julian Álvarez (49'), Braian Romero (69' e 78'). Com a vitória nesta madrugada, o River chegou a 52 pontos em 22 jogos, e não já pode ser alcançado por Defensa y Justicia e Talleres de Córdoba.

A equipa de Buenos Aires não era campeã desde 2014, justamente o ano em que Gallardo assumiu a equipa. O técnico agora soma 13 conquistas - dentre as quais o bicampeonato da Libertadores, em 2015 e 2018.